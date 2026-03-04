Горнолыжники Подмосковья завоевали три медали на Кубке России

Спортсмены Московской области выиграли две золотые и одну бронзовую медали на VII и VIII этапах Кубка России по горнолыжному спорту, которые проходят с 1 по 6 марта 2026 года в Южно-Сахалинске. Подмосковные атлеты отличились в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женском слаломе победу одержала Виталина Гирина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Второе и третье места заняли спортсменки из Магаданской области и Алтайского края.

Среди мужчин лучший результат показал Семен Ефимов, также представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина». Бронзовую награду завоевал еще один представитель Подмосковья — Артемий Семенов из областного Центра олимпийских видов спорта. Серебро досталось горнолыжнику из Калужской области.

VII и VIII этапы Кубка России проходят в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом» в Южно-Сахалинске Сахалинской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.