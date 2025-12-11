сегодня в 17:23

Горнолыжники Подмосковья взяли три медали на соревнованиях «Серия PRO»

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту. В активе представителей Подмосковья золото и два серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В дисциплине «слалом» среди мужчин победителем стал Александр Хорошилов (Областной центр олимпийских видов спорта, Дмитров). Второе и третье места заняли представители Санкт-Петербурга и Алтайского края соответственно.

В этой же дисциплине среди женщин Виталина Гирина (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Дмитров) стала серебряным призером. Победителем заезда стала спортсменка из Москвы, а замкнула тройку лидеров горнолыжница из Белоруссии.

Еще одну серебряную медаль Виталина Гирина завоевала в соревнованиях в дисциплине «слалом-гигант». Первое место заняла спортсменка из Камчатского края. Бронзовым призером стала представительница Москвы.

Профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту прошли с 7 по 9 декабря 2025 года в Кировске (Мурманская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.