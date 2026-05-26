Гонщики Подмосковья взяли золото и серебро Кубка России в Волоколамске

Подмосковные спортсмены Павел Петрухин и Максим Таблокин завоевали золотую и серебряную медали на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам в классе «Спортпрототип CN». Соревнования прошли 23 и 24 мая на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Павел Петрухин из Лыткарина захватил лидерство с первых кругов и выиграл обе гонки уикенда. По итогам первого этапа он возглавил общий зачет Кубка России в своем классе.

Второе место в итоговом протоколе занял Максим Таблокин из Подольска. Оба спортсмена представляют команду Texol Racing из Московской области.

Первый этап Российской серии кольцевых гонок прошел в рамках государственной программы «Спорт России». Класс «Спортпрототип CN» («Legends 600») считается одной из самых массовых категорий российского кольца, где выступают одноместные прототипы мощностью около 600 лошадиных сил.

Второй этап СМП РСКГ Кубка России в зачётной группе «Спортпрототип CN» пройдет 3–5 июля на трассе «Нижегородское Кольцо» в Богородске Нижегородской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.