Гонщики из Подмосковья выиграли фестиваль «Анлим» в Раменском

Гонщики из Московской области стали победителями и призерами фестиваля суперкаров Анлим, который прошел 16 и 17 мая на автодроме RDRC Racepark в Раменском. Подмосковные спортсмены завоевали награды в нескольких классах и установили рекорд скорости, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубки победителей завоевали Андрей ТТ из поселка Власиха, выигравший зачет GT2, и Денис Кистень из Истры, ставший лучшим в классе GT5. Бронзовые награды получили Александр Миронов из Красногорска в классе GT1 и Андрей ТТ, занявший третье место в классе GT4.

Александр Миронов также получил специальный приз за самую высокую скорость на финише — 291,62 км/ч.

Фестиваль Анлим стал первым официальным стартом по дрэг-рейсингу в центральной России в новом сезоне. В этом году Анлим, «Московская Миля» и Суперкубок RDRC объединены в новую гоночную серию со статусом Кубка Москвы. Главная особенность соревнований — заезды на дистанции 3/8 мили (603 метра) вместо традиционных 1/4 и 1/8 мили, которые используются в чемпионате и Кубке России.

В заездах участвовали несколько десятков пилотов из разных регионов страны, которые соревновались в семи классах. Следующий старт пройдет 30 и 31 мая на автодроме RDRC в подмосковном Быково в рамках первого этапа RDRC — чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.