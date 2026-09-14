Гонщик из Королева Масленников выиграл этап чемпионата России в Грозном

Гонщик из Королева Андрей Масленников победил во второй гонке предпоследнего этапа чемпионата России СМП РСКГ, который прошел в Грозном с 11 по 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Подмосковья, пилот GTE Racing Team Андрей Масленников одержал победу на предпоследнем этапе чемпионата России по кольцевым гонкам СМП РСКГ в Грозном. Соревнования прошли с 11 по 13 сентября.

В первой гонке Масленников стартовал с восьмой позиции и финишировал четвертым, уступив подиуму три десятых секунды. Этот результат сохранил гонщику шансы на титул.

Во второй гонке спортсмен уверенно стартовал, обгонял соперников и лидировал до финиша. Его преимущество составило 10 секунд. Победа принесла важные очки Масленникову и команде в личном и командном зачетах. Сейчас гонщик занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера на пять очков.

Финал чемпионата пройдет с 7 по 10 октября на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. Масленников поборется за титул чемпиона России. В 2024 году он выиграл чемпионат страны в классе «Туринг-лайт», а в 2025 году завоевал серебро.

Чемпионат России по кольцевым гонкам проводят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.