Гомоляко поддержал переход Канцерова в «Чикаго»

Сергей Гомоляко заявил, что Канцеров готов к отъезду в Национальную хоккейную лигу и обладает всеми качествами для игры на высоком уровне.

«Рома в этом году доказал, что он действительно сильный хоккеист, став лучшим снайпером регулярки. Считаю его одним из сильнейших хоккеистов в нашей стране. Ромка такой, он упрямый, упорный, характерный, бесстрашный. То есть вот все, что в хоккеисте должно быть, в нем сложилось. Иногда мне кажется, что он кипит, когда не забивает, нервничает — и вот это ему порою мешает. Рома очень честный. Таких мало. Есть упорные, но такие обманщики. Они где-то показывают, что лезут в борьбу, но в действительности просто делают вид. А вот Рома по-хоккейному честный парень. Не рано ли он поехал? В этом году он показал, что действительно уже готов к отъезду, но как все там сложится, покажет лишь время. Желаю ему удачи, успехов, чтобы он быстрее закрепился. А для „Металлурга“ — это большая потеря. Замену найти будет тяжело, потому что Рома может играть как в центре, так и с краю. Надеюсь, что Ромка там зацепится, потому что у него, действительно, все есть для того, чтобы заиграть в лучшей лиге мира», — сказал Гомоляко.

Канцеров провел всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге в составе «Металлурга» и выиграл Кубок Гагарина-2024. В 208 матчах он набрал 140 (65+75) очков. В сезоне-2024/25 форвард стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 36 шайб в 63 играх. «Чикаго» выбрал игрока на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года под 44-м номером.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.