Гольфисты РФ и Белоруссии выявили сильнейших на турнире в Подмосковье

В Дмитровском округе состоялись VIII международные соревнования «Лига будущих чемпионов» среди ведущих юных спортсменов из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Главным событием турнира стал первый в истории официальный матч между юниорскими сборными России и Белоруссии. Победа в нем определялась по сумме пяти лучших результатов из девяти участников каждой национальной команды. Со счетом 85:101 победу одержала команда гостей. Переходящий кубок матчевой встречи будет храниться у белорусской стороны до следующей встречи.

​«Второй год подряд турнир „Лига Будущих Чемпионов“ выходит на международный уровень, и мы горды, что смогли организовать первый официальный матч с братской Белоруссией. Это бесценный опыт для юных спортсменов и важный шаг в развитии гольфа в регионе. Несмотря на спортивный результат, главная победа — это укрепление дружеских связей и духа здорового соперничества», — отмечается в сообщении организаторов турнира.

​В соревнованиях среди школьных команд победу одержали учащиеся Деденевской средней школы Дмитровского муниципального округа, показавшие лучший командный результат в 111 ударов. Второе место с 116 ударами заняла Медвежье-Озерская школа № 19 из городского округа Щелково. Замкнули призовую тройку гольфисты Власовской школы № 13 Раменского муниципального округа с результатом 127 ударов.

В командный зачет шла сумма результата тренера и два лучших результата учащихся. Звание лучшего тренера турнира и переходящий кубок завоевал Алексей Хромов из городского округа Щелково, показавший результат в 39 ударов.

​В личном зачете среди юниоров, где подсчет очков велся по системе с учетом гандикапа, победу отпраздновала Анастасия Сухова, набравшая 23 очка. Второе и третье места с результатом в 22 очка разделили Ева Браславская и Анна Ермашова. Также в номинации «Лучший счет гросс» (без учета гандикапа) победила Алина Акимжанова. На ее счету 14 очков.

​Международные соревнования «Лига будущих чемпионов» состоялись 24 сентября на полях гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт». Мероприятие подтвердило свой международный статус, собрав 17 лучших школьных команд Подмосковья и 32 юниора, включая приглашенную делегацию из Белоруссии.Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​«Лига будущих чемпионов» — ежегодная серия детских турниров по гольфу, направленная на развитие молодежного спорта в Московской области и за ее пределами.

