Прокуратура рассказала медикам Краснознаменска о новых схемах мошенничества

Помощник прокурора 3‑й спецпрокуратуры Ксения Мешканина 20 апреля провела встречу с сотрудниками поликлиники в Краснознаменске. Медикам рассказали о том, как злоумышленники чаще всего обманывают людей с помощью ИТ-технологий, а также о том, как защитить себя, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

С начала 2026 года количество подобных преступлений в регионе сократилось на 43,8% (это 27 случаев), а по Московской области — на 20,6%. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками управляющих компаний, полиции, курьерами или даже родственниками, подделывают голоса с помощью нейросетей, а также пытаются выманить коды из СМС и данные от «Госуслуг». В банках и государственных органах никогда не запрашивают СМС-коды.

Если вы заподозрили мошенничество, необходимо немедленно обратиться в полицию.