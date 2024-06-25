Гольфистка Подмосковья стала призером Всероссийского турнира по гольфу

Спортсменка из Подмосковья Алиса Молоканова завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по гольфу «Пайн Крик» среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Судьба золотой награды была неизвестна даже после розыгрыша трех раундов. В ход событий вмешался сильнейший ливень с грозой, из-за которого было принято решение доиграть второй раунд в другой день, а также поменять формат третьего раунда — сократить число лунок до девяти.

​Таким образом, по итогам трех раундов сразу у двух спортсменок оказалось по 194 балла: у москвички Дарьи Булычевой и Алисы Молокановойиз Московской области. Выявить победителя противостояния удалось только после переигровки, им стала столичная гольфистка, а на счету Алисы Молокановой серебряная медаль.

​Всероссийский турнир «Пайн Крик» проходил в Свердловской области на поле Pine Creek Golf Resort с 17 по 20 июня. В соревнованиях приняли участие более 100 юниоров и юниорок в возрасте от 10 до 18 лет.

​Спортивное мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.