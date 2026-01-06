Гол минского «Динамо» в ворота ЦСКА отменили из-за блокировки голкипера

сегодня в 19:12

В выездном поединке регулярного первенства Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и московским ЦСКА бригада арбитров аннулировала взятие ворот, автором которого стал нападающий «зубров» Егор Бориков, а голевую передачу отдал форвард Вадим Шипачев, пишет ТАСС .

Этот результативный гол мог позволить Шипачеву стать первым игроком в истории КХЛ, покорившим рубеж в 1 000 очков.

Судейская бригада отменила гол, забитый минским «Динамо», во время игры против СКА. Команды проводят третью игру в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Во втором периоде при счете 0:2 минская команда играла в численном преимуществе. Райан Спунер произвел бросок, после которого шайба достигла линии ворот вратаря Дмитрия Николаева, а Дмитрий Коробов добил ее в ворота с близкого расстояния.

После первого видеопросмотра, инициированного главными судьями для определения пересечения шайбой линии ворот, гол был засчитан.

Впоследствии тренерский штаб СКА запросил просмотр эпизода на предмет блокировки вратаря, и по итогам этого повторного просмотра взятие ворот было отменено.

Главными судьями матча выступили Алексей Белов и Сергей Беляев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.