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«Главный судья ютуба» Дмитрий Валуевич будет судить бои ММА в Клину

21 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в Клину состоится ежегодный фестиваль единоборств. Зрителей ждут профессиональные бои и показательные выступления по боксу, кикбоксингу, греко-римской борьбе, спортивные развлечения и лотерея. Взрослые в этот день смогут показать детям все преимущества любого из боевых искусств, развитых в Клину, получить консультации тренеров и записаться на секции, действующие в Клину, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Но главной изюминкой фестиваля единоборств станут профессиональные бои по ММА. Рефери в октагоне будет звезда ютюба Дмитрий Валуевич.

Дмитрий Валуевич — боец, тренер, рефери турниров Fight Night Global, HCF, «Наше дело», «Битва за Хайп» и других.

Занимается боевыми искусствами с 2001 года. Закончил Кыргызскую Государственную академию физической культуры и спорта по специальности «Бокс».

Дмитрий является мастером спорта международного класса по тайскому боксу, мастером спорта по тхэквандо ITF. Имеет титулы: чемпион Кыргызстана по тхэквондо ITF (2006 и 2009 гг.), чемпион Кыргызстана по тайскому боксу (2008–2011 гг.), бронзовый призёр чемпионата Азии по тайскому боксу (2010 г.), чемпион Кыргызстана по кикбоксингу К-1 (2011 г.).

Организатор фестиваля — Спортивный комплекс «Клинский». В этот день будет разыграны призы для зрителей в виде абонементов на посещение спортивных секций, кружков, тренажерных залов и бассейнов округа Клин.

Мероприятие состоится 21 сентября в ФОК «Триумф» (г.Клин, ул. Клинская, д. 44), с 15:00 до 20:00.

Профессиональные бои по ММА с 19:00 до 20:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.