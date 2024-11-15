Главную лыжную трассу Шаховской готовят к зимнему сезону

В городском округе Шаховская приступили к подготовке лыжной трассы вблизи Шаховской плотины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы активно готовим трассу к зиме, чтобы обеспечить для жителей безопасные и комфортные условия для катания. Наша команда профессионалов трудится над тем, чтобы каждый закрученный поворот, каждая прямая побуждала лишь положительные эмоции у наших лыжников. Мы следим за состоянием трасс, обновляем оборудование и работаем над улучшением инфраструктуры, чтобы отдых был максимально комфортным и приятным», — рассказал глава округа Замир Гаджиев.

На сегодняшний день сотрудники МБУ «Шаховская» опилили валежник и кустарник, более 100 сухих деревьев.

К зиме также здесь откроется теплое кафе, где можно провести время с друзьями. В ближайшем будущем на трассе пройдут соревнования «Лыжня России». Местные лыжники вовсю готовятся к старту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.