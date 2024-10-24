Главному тренеру СКА Ротенбергу стало стыдно за посещаемость матчей КХЛ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что ему стыдно за пустые трибуны на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте хоккейного клуба.
Ротенберг позвал болельщиков СКА на следующую игру команды в КХЛ. Ему хотелось бы, чтобы на трибунах присутствовало больше фанатов хоккейного клуба.
По его словам, сейчас идет турнир КХЛ, а на трибунах сидят всего 100 человек, что очень мало.
«Ребята вот приехали из НХЛ у нас — Кузнецов, Зайцев — и у меня спрашивают, а как так вот в КХЛ пустые трибуны? Честно — стыдно», — отметил Ротенберг.
Он призвал все команды КХЛ поработать над тем, чтобы на матчах было больше болельщиков. Клубы ведь играют ради них.