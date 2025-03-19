Глава Раменского округа наградил выдающихся спортсменов и тренеров

Эдуард Владимирович вручил знаки отличия «Спортивная доблесть» министерства физической культуры и спорта Московской области выдающимся спортсменам и тренерам, которые своим трудом и талантом способствовали росту и развитию спорта в Раменском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии отметили Василия Николаевича Вильянинова, тренера-преподавателя, который заложил основы дисциплины «ачери-биатлон». Благодаря его профессионализму и вниманию к спортсменам, под его руководством сформировался ряд талантливых спортсменов, одним из которых является Андрей Егоров, мастер спорта России, многократный чемпион и призер разных соревнований. Его достижения служат примером для многих.

Андрей Николаевич Зайцев, тренер по баскетболу, который своими усилиями добился выдающихся результатов от своих воспитанников на различных спортивных соревнованиях, также был награжден. Его команда девушек 2008 года рождения не один раз становилась победителем Первенства Московской области и завоевывала призовые места на всероссийских соревнованиях.

Помимо тренеров, наградили талантливых девушек из спортивной школы «Раменское» — Анну Киселеву, Ульяну Терехину и Диану Занину. Эти девушки уже продемонстрировали свой высокий уровень мастерства, завоевав серебряные и бронзовые медали на Первенстве России по баскетболу среди юниоров.

«Каждый из этих спортсменов и их тренеров — это пример настойчивости, трудолюбия и преданности своему делу. Их достижения вдохновляют нас всех и показывают, что упорство и стремление к цели всегда вознаграждаются», — написал глава Раменского округа в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.