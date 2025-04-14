Глава Подольска поздравил юных шахматистов с выходом в финал единой школьной лиги

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил семь юных шахматистов гимназии № 7 с выходом в финал регионального этапа единой школьной лиги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подольск на соревнованиях представили учащиеся гимназии № 7. Почти все из них — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра». Из семи участников трое являются родными братьями и сестрами, это Максим, Михаил и Мария Рыбаковы. Также отличились Левон Баберцян, Дмитрий Касимов и Иван Наливкин. Команда провела 20 игр и заработала 38 очков, при этом у нее 19 побед и одно поражение.

«Поздравляю наших шахматистов! Юные спортсмены — в финале регионального этапа единой школьной лиги. Так держать, ребята! Желаю успеха в следующих турнирах», — сказал Артамонов.

В финале гимназисты победили команду лицея № 1, гимназии им. Подольских курсантов и школы № 30. В ходе полуфинала выявили сильнейших, которые сразились за первое место, проигравшие разыграли призовые места. Судейство обеспечили представители спортивной школы Олимпийского резерва «Пахра».

Второе место у школы № 30 и третье у гимназии имени Подольских курсантов. Победителям и призерам торжественно вручили кубки, медали и памятные сувениры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.