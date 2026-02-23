Глава Подольска Артамонов поздравил призера первенства России по лыжным гонкам

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Подольск

сегодня в 18:39

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил лыжницу Веронику Тарасову с получением бронзовой медали на первенстве России среди юниорок 19–20 лет в Архангельской области. Состязания прошли с 17 по 22 февраля, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Тарасова в составе сборной достойно представила Московскую область. На первом этапе эстафетной гонки 4×5 км она финишировала третьей, внеся значительный вклад в общий успех команды.

«Поздравляю Веронику с заслуженной бронзовой наградой! Это результат упорных тренировок, силы характера и профессиональной работы тренерского штаба. Благодарю наставников и родителей за поддержку и вклад в развитие юной спортсменки», — сказал Артамонов.

Он поделал спортсменке новых побед, ярких стартов и дальнейших спортивных достижений.,

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.