Глава Подольска Артамонов поздравил юных хоккеистов с победами на областном первенстве

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил юных хоккеистов с новыми победами на первенстве Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На первенстве Московской области самые маленькие витязи одержали уверенную победу со счетом 12:2 над соперниками из городского округа Богородский. А команда 2011 года обыграла «Метеор» — 3:0. Матч у старших ребят получился спокойным и собранным, а ворота остались сухими благодаря надежной игре Ростислава Романова и Константина Голицына.

Отдельно отмечу «Витязь-2015», который в матче Кубка Москвы встретился с командой «Красная Машина юниор». Играли двумя составами и добились общей победы — 28:16.

«Спасибо тренерам и семьям, которые вкладывают силы и душу в спортсменов. Гордимся каждым — и теми, кто сегодня победил, и теми, кто ежедневно выходит на лед, чтобы оттачивать свое мастерство. Спорт — это не только победы, но и труд, терпение и умение идти дальше, даже когда тяжело. Уверен, у этих ребят все впереди. А мы продолжаем поддерживать наших детей»? — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.