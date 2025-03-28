Глава Ленинского округа проверил социальные объекты в поселке Развилка

Глава Ленинского округа Станислав Каторов посетил учреждения культуры, образования и спорта в поселке Развилка и близлежащих населенных пунктах Ленинского городского округа, а также проверил содержание территорий в этой локации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

«Во время объезда познакомился с работой наших учреждений социальной инфраструктуры, чтобы понять, где весь процесс организован полностью качественно, а где требуется наше внимание. Наиболее крупное учреждение здесь — оздоровительно-образовательный центр „Дельфин“. Через него проходит порядка 15 тыс. человек в месяц, но благодаря грамотному руководству удается эффективно совмещать и спортивную, и образовательную деятельность», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он также отметил, что зданию в Развилке больше 20 лет, и за это время из его стен вышло немало выдающихся спортсменов различного уровня, включая двукратного победителя Олимпиады, пловца Евгения Рылова.

Кроме того, у центра «Дельфин» есть корпус в Видном. Во время рабочей поездки Станислав Каторов посетил также центр детского творчества «Импульс», где спортом, танцами, краеведческой деятельностью и другими направлениями занимаются порядка 500 ребят, библиотеку и детскую школу искусств «Времена года» в поселке Развилка. В школе ребята учатся владеть различными музыкальными инструментами, занимаются изобразительным искусством и хореографией. Большое внимание глава Ленинского округа уделил вопросам благоустройства и содержания территорий. В ходе рабочей поездки он дал ряд поручения по приведению в порядок пешеходных коммуникаций, общественных пространств и придомовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.