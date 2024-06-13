Глава Истры Татьяна Витушева: в Дедовске открыли новый современный скейт-парк

Новый современный скейтпарк площадью 600 кв. м открыли в Дедовске. Подобной зоны для экстремального катания в городе ещё не было, и это являлось давним запросом местной молодежи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

«Плазма», «пирамида», «бэнк» и еще множество иных видов элементов для выполнения захватывающих трюков теперь доступны любителям и профессионалам этого вида спорта на территории парка Гучково, масштабное благоустройство которого ведется в данный момент.

Вместе с открытием скейт-площадки также завершено и благоустройство части самого парка. Из 2,5 га на сегодняшний день теперь доступно для отдыха и прогулок пространство, площадью 0,8 га. На территории выполнена тропиночная сеть, установлены лавочки и урны, спортивная площадка с тренажерами и занятий воркаутом, а центром этой спортивной части и стал новый долгожданный скейт-парк.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.