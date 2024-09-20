Глава Бронниц доложил губернатору Подмосковья о строительстве ФОКа

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков в рамках рабочей встречи доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Объект планируется сдать в эксплуатацию в I квартале 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На встрече губернатор и глава муниципалитета обсудили развитие транспортной и социальной инфраструктуры, подготовку к осенне-зимнему периоду

«Бронницы — традиционно спортивный город. Мы активно развиваем инфраструктуру, открыт лукодром федерального уровня, где тренируются наши спортсмены, олимпийские чемпионы. Серьезная футбольная инфраструктура — 11 хороших полей», — рассказал Лысенков.

Он подчеркнул, что в настоящее время в городском округе ведется строительство ФОКа, сдача в эксплуатацию которого планируется в I квартале следующего года. В 2025 году инвестор начнет строительство гостиничного комплекса, благодаря которому спортсмены смогут проводить в Бронницах сборы.

В рамках обсуждения подготовки к осенне-зимнему периоду Лысенков доложил губернатору, что муниципалитет готов к зиме на 100%. Необходимые мероприятия провели на 8 котельных, 31 км сетей теплоснабжения и в 231 многоквартирном доме.

На 2024–2026 годы в рамках модернизации теплоснабжения запланировано строительство блочно-модульной котельной и подводящих к ней сетей протяженностью 800 метров на улице Москворецкой. Новая котельная будет обслуживать ФОК «Титан», 2 МКД и будущий спорткомплекс.

Глава городского округа добавил, что в будущем возможно подключение и других домов, чтобы разгрузить действующие котельные АО «Бронницкий ТВК».