Глава Балашихи наградил лучшего игрока тура по футзалу Балашихинской школьной лиги

Глава Балашихи Сергей Юров наградил лучшего игрока тура по футзалу Балашихинской школьной лиги. Глава посетил мачт 4 тура по футзалу, который прошел в гимназии № 1 имени А. В. Баландина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня в зале встретились команды группы Б. Лучшим игроком тура стал участник команды «22-я высота» школы № 22 Константин Раменов.

«С удовольствием сегодня поболел за участников направления „Футзал“ нашей Балашихинской Школьной Лиги и наградил лучшего игрока — Константина Раменова из команды „22-я высота“ школы № 22,», -прокомментировал Сергей Юров.

Второй сезон Балашихинской школьной лиги объединил более 5 тысяч школьников со всех образовательных учреждений округа — всего 38 команд. В новом сезоне БШЛ 9 направлений, 4 вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Кроме этого, ребята сражаются в творческих направлениях: танцы, КВН, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.

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