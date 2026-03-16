ГК «Чеховские медведи» завоевал серебро Кубка России в Чехове

Гандболисты клуба «Чеховские медведи» стали серебряными призерами Кубка России имени А. Б. Кожухова. Финал прошел 15 марта 2026 года во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче подмосковная команда встретилась с московским ЦСКА. Игра прошла на домашней площадке «Чеховских медведей», однако победу одержали гости. Бронзовые медали завоевал краснодарский СКИФ, обыгравший петербургский «Зенит».

Самым результативным игроком подмосковного клуба в финале стал Антон Аксюков, забивший пять мячей. Лучшим игроком «Финала четырех» в составе «Чеховских медведей» признали Дмитрия Павленко.

«Не могу сказать, что матч получился для нас успешным. Допустили большое количество ошибок, которые и не позволили одержать победу. Игроки получили ценный опыт, который пригодится в будущем», — отметил главный тренер команды Владимир Максимов.

«Хотелось бы поблагодарить команду, которая сражалась до последних секунд. Было тяжело, сделали немало ошибок, которые будем исправлять. Впереди много важных матчей, планируем бороться за самые высокие места», — сказал Дмитрий Павленко.

Турнир прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.