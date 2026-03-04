Гимназия № 7 стала финалистом Подольской школьной лиги по шахматам

Определилась команда ‑ финалист Подольской школьной лиги по шахматам — ею снова, как и в прошлом году, стала сборная гимназии № 7. Состав прежний, в том числе — сестра и братья Рыбаковы: Мария, Максим и Михаил, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Юные шахматисты одержали 10 побед на пути к финалу в Подольской школьной лиге. Теперь ребята отправятся на зональные соревнования.

В этом году масштаб Единой школьной лиги заметно вырос. Если в прошлом сезоне участвовали 13 муниципалитетов, то сейчас соревнуются все округа Подмосковья — всего 56 команд, разделенных на 4 дивизиона. Подольск попал в дивизион № 2.

После жеребьевки стало известно: в первой игре зональных соревнований, которые состоятся 3 апреля в Домодедове, подольчане встретятся с шахматистами из Можайского городского округа. Чтобы попасть в Финал четырех, нашей команде предстоит обойти 13 соперников своего дивизиона.

«Конкуренция в этом году огромная, но так намного интереснее!» — отмечают участники Подольской школьной лиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.