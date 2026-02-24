сегодня в 20:12

Гимнастки подольского «Витязя» завоевали медали и грамоты на турнире «Зимняя симфония»

В Подольске 22 февраля открытый турнир по художественной гимнастике в учебно-тренировочном центре Ледового дворца «Витязь» спортивного клуба «Формула Первых» собрал более 200 участниц из Москвы и Московской области. Юные спортсменки из команды СК «Формула Первых-Витязь» получили девять медалей, грамоты и ценные подарки на память, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Золотые медали за первое место получили Милана Антипова, Ника Багаева и Виктория Шустрова. Серебро у Ники Петрищевой, Марии Собченко, Марии Бытиной и Элины Пайтян. Бронзы удостоены Наталья Цырульникова и Милана Коваленко.

В турнире приняли участие перспективные спортсменки из Бронниц, Павловского Посада, Раменского, Домодедово. Состязания проводятся регулярно и позволяют улучшать гимнасткам свои навыки.

Возраст участников варьировался от 5 до 14 лет, самые юные гимнастки продемонстрировали свои навыки и артистизм на ковре. Все спортсмены получили грамоты, медали, подарки и спецпризы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.