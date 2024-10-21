Гимнастки из Серпухова успешно выступили на турнире «Новогорская осень 2024»

С 18 по 20 октября в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Химках прошел турнир «Новогорская осень 2024», который собрал лучших спортсменок из разных регионов. Особенно ярко выделились воспитанницы Клуба художественной гимнастики «Надежда» из Городского округа Серпухов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда групповых упражнений в составе Марии Рудевой, Анны Кочетовой, Илины Берегич, Анастасии Баландиной и Марии Крохиной завоевала бронзовую медаль.

Кроме того, Мария Рудева и Анастасия Баландина приняли участие в личном первенстве, выступая по третьему спортивному разряду. Среди 40 участниц они вошли в число 15 сильнейших гимнасток. Анастасию Баландину главная судейская коллегия наградила в номинации «Мисс Целеустремленность».

Этот турнир стал не только спортивным испытанием, но и источником вдохновения для всех участников, показавших выдающиеся результаты и проявивших настоящий спортивный дух.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.