сегодня в 14:40

Гимнастки из Рузского муниципального округа завоевали россыпь медалей на турнире по художественной гимнастике

В Калужской области состоялось яркое спортивное событие — первенство Боровского округа по художественной гимнастике «Волшебница осень». Турнир собрал около 150 участниц из разных городов, включая Людиново, Серпухов, Обнинск и Рузу, сообщила пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

Рузские спортсменки продемонстрировали впечатляющие результаты под руководством опытных тренеров. Особенно успешным оказалось выступление команды «Колибри» в групповых упражнениях, которая завоевала золотую медаль по II спортивному разряду.

В составе команды отличились:

София Слуцкая;

Амина Чахалова;

Дарья Демиденко;

Диана Усманова;

Вера Шатилова;

Нелли Корикова.

Индивидуальные выступления также принесли множество наград. Под руководством тренера Алексеевой Татьяны Вячеславовны первые места заняли Шамбер Людмила и Усманова Диана. Серебряные медали получили Чахалова Амина, Саввина Ксения и Слуцкая София. Бронзовыми призерами стали Шатилова Вера, Корикова Нелли и Немцова Анастасия.

Вторая тренерская группа под руководством Билинкевич Анастасии Игоревны также показала высокий результат. В их активе золотые медали Микиртычевой Элины, Злобиной Екатерины и Миколаевой Галины. Серебряные награды получили Зайцева Злата, Чирик София, Жукова Злата, Гундорова Элина, Лебедева Анна, Изотова Николь и Калганова Ева. Бронзовые призеры — Злобина Анастасия, Новожилова Ксения, Луканова Алеся, Федулкина Милана, Матвейчук Николь, Красанова Ксения, Зубко Мария, Муратова Виолетта и Зебрева Елизавета.

«Успехи спортсменок — это результат упорных тренировок и профессионализма тренеров. Такие достижения способствуют развитию художественной гимнастики в Рузском муниципальном округе и популяризации здорового образа жизни среди молодежи,» прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Турнир прошел в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на поддержку юных талантов и развитие спортивного потенциала региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

