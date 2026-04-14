Гимнастки из Раменского выиграли четыре золота в Армении

Гимнастки из Раменского округа завоевали четыре золотые медали на первом этапе Кубка мира по эстетической гимнастике и международном кубке Дружбы в Армении в марте. Благодарственные письма спортсменкам 13 апреля вручил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В международных соревнованиях участвовали команды из Армении, Украины, Казахстана, Германии, Австрии, Болгарии, Греции и Кипра. Российские и белорусские спортсмены выступали под флагом Международной федерации групповой эстетической гимнастики IFAGG.

Команда «Виктория» спортивной школы «Олимп Раменское» стала победителем в возрастной категории 14–16 лет. Спортсменки входят в состав сборной России и Московской области. Команда «Сонет Виват» СШ «Раменское» заняла первое место в категории 12–14 лет. Гимнастки являются членами сборной Московской области и ранее выиграли первый в истории чемпионат мира среди детей в личном и командном зачете.

«Эти победы — итог неустанных тренировок и выдержки спортсменок, профессионализма и мудрости тренеров и родителей, условий, которые созданы в Раменском для развития эстетической гимнастики. Каждая золотая медаль — это заслуженная награда и гордость за округ», — отметил Эдуард Малышев.

Тренер-преподаватель Екатерина Ефремова подчеркнула, что следующей целью станет второй этап Кубка мира, который пройдет во Франции.

