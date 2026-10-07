Гимнастка из Люберец завоевала серебро первенства России в Уфе

Софья Бабихина из Люберец заняла второе место в упражнениях на разновысоких брусьях среди юниорок на первенстве России по спортивной гимнастике. Турнир проходит с 29 сентября по 7 октября в Уфе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Софья Бабихина, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Люберцах, завоевала серебро первенства России в упражнениях на разновысоких брусьях среди юниорок. Победила гимнастка из Москвы, бронзу получила представительница Владимирской области.

В марте 2026 года Бабихина в составе сборной Московской области стала бронзовым призером командного первенства России в Москве. В ноябре 2025 года на первенстве страны в Казани она выиграла многоборье и упражнения на брусьях.

Соревнования проходят с 29 сентября по 7 октября в Центре гимнастики Республики Башкортостан в Уфе. В них участвуют более 110 гимнасток и 130 гимнастов, прошедших отбор на уровне федеральных округов. Среди участников — победители первенства Европы, состоявшегося в августе в Хорватии.

Спортсмены разыгрывают 24 комплекта медалей в личном многоборье и финалах отдельных дисциплин. Сильнейшие по итогам турнира получат шанс войти в молодежную сборную России. Первенство проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.