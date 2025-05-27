Гимнастка из Долгопрудного стала двукратной чемпионкой России по тайскому боксу

В спорте Александра с трех лет. Но начинала она совсем не с бокса.

«Я шесть лет занималась художественной гимнастикой, но что-то пошло не так. Я подошла к родителям и сказала: «Хочу драться». У них, конечно, был шок. Как видите, теперь я чемпионка России», — рассказала Александра Теличко.

Победительница вошла в состав сборной страны по муайтай. В сентябре Саша отправится в Абу-Даби, чтобы представить Россию на первенстве мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.