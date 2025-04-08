Герой СВО из Химок стал участником Кубка России по пулевой стрельбе

Житель Химок, герой специальный военной операции Абдукодир Кушаков принял участие в Кубке России по пулевой стрельбе. Состязания провели среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Абдукодир Кушаков — герой специальный военной операции. Во время выполнения боевого задания боец получил тяжелое ранение — лишился руки и ноги. Но несмотря на это, герой не только продолжает жить полноценной жизнью, но и принимает участие в спортивных соревнованиях. На Кубке России по пулевой стрельбе он занял пятое место.

В таких состязаниях Абдукодир участвовал впервые. Спортсмен не планирует останавливаться на достигнутом. За плечами у героя — восхождение на Эльбрус, а в планах на будущее — новые спортивные победы. Кроме того, в этом году герой вступил в Ассоциацию ветеранов СВО.

Соревнования провели в восьми дисциплинах среди 60 спортсменов. В числе участников — призеры Паралимпийских игр, а также победители и призеры чемпионатов мира.

Программа соревнований состоит из семи упражнений по стрельбе из винтовки и шести упражнений из пистолета.

Стрельба ведется из пневматического и малокалиберного оружия на дистанциях 10, 25 и 50 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.