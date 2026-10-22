Гасилин предпочел Мбаппе Ямалю в борьбе за «Золотой мяч»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин назвал Килиана Мбаппе более достойным «Золотого мяча» 2026 года, чем Ламин Ямаль, сообщает Metaratings.ru.
Гасилин считает, что нападающий «Реала» проявил себя на чемпионате мира ярче вингера «Барселоны». Он подчеркнул, что «Золотой мяч» — индивидуальная награда. По его мнению, в пользу француза также говорят выступления в Лиге чемпионов и Ла Лиге.
При этом Гасилин ожидает победы Ямаля. Он отметил его мастерство, но заявил, что в матчах с сильными соперниками, такими как «ПСЖ», тот не создает такого преимущества, как в играх с командами среднего уровня. Среди претендентов Гасилин также назвал Кейна: сначала оценил шансы троих как равные, затем допустил, что поставит его третьим.
«Многие со мной не согласятся и будут говорить, что Ямаль должен получить ЗМ. Но они не разбираются в футболе», — сказал Гасилин.
На чемпионате мира 2026 года Мбаппе забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи в восьми встречах. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября.
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