Гасилин предпочел Мбаппе Ямалю в борьбе за «Золотой мяч»

Гасилин считает, что нападающий «Реала» проявил себя на чемпионате мира ярче вингера «Барселоны». Он подчеркнул, что «Золотой мяч» — индивидуальная награда. По его мнению, в пользу француза также говорят выступления в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

При этом Гасилин ожидает победы Ямаля. Он отметил его мастерство, но заявил, что в матчах с сильными соперниками, такими как «ПСЖ», тот не создает такого преимущества, как в играх с командами среднего уровня. Среди претендентов Гасилин также назвал Кейна: сначала оценил шансы троих как равные, затем допустил, что поставит его третьим.

«Многие со мной не согласятся и будут говорить, что Ямаль должен получить ЗМ. Но они не разбираются в футболе», — сказал Гасилин.

На чемпионате мира 2026 года Мбаппе забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи в восьми встречах. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября.

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