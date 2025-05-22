Гандбольный клуб «Чеховские медведи» завоевал бронзу суперлиги чемпионата РФ

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу со счетом 27:22 над командой «Виктор» из Ставрополя и завоевал бронзовые медали суперлиги чемпионата России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подопечные Владимира Максимова в рамках бронзового финала дважды нанесли поражение ставропольцам. Первый матч чеховцы провели 15 мая на домашней арене и завершили его со счетом 29:24.

Вторая встреча состоялась в родных стенах «Виктора», но это не помешало подмосковным гандболистам одолеть соперников. К концу первого тайма решающей игры «Чеховские медведи» вели в счете с минимальным преимуществом — 12:11. Во второй половине им удалось сохранить свое превосходство и довести разрыв в счете до комфортного — 27:22. Таким образом, команда из Московской области второй раз в своей истории заняла третье место чемпионата России по гандболу.

​«Мы знаем, что „Виктор“ дома при своих болельщиках играет только на победу. Я думаю, что все прекрасно слышали этот гул трибун. На протяжении всего сезона чемпионата России ставропольцы лишь один раз проиграли на домашней площадке. А у нас была лишь одна установка — выиграть. И нам это удалось», — прокомментировал успех своей команды разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов, признанный лучшим игроком матча.

Бронзовые награды завоевали: Дмитрий Санталов, Кирилл Котов, Дмитрий Павленко, Никита Новик, Иван Шельменко, Артём Грушко, Александр Котов, Роман Остащенко, Донат Морозов, Дмитрий Корнев, Евгений Дземин, Виктор Фурцев, Николай Белов, Илья Демин, Дмитрий Кандыбин, Александр Ермаков, Кирилл Акрамов и Антон Аксюков.

6 и 8 июня гандбольный клуб «Чеховские медведи» примет на домашней арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В. Максимова финал четырех SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». В полуфинале, который состоится 6 июня в 20:00, подмосковные гандболисты сразятся со столичным ЦСКА.

​Матчи российской гандбольной Суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.