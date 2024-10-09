В Буденновске 8 октября стартовал новый сезон SEHA — Gazprom League, в котором гандбольная команда «Чеховские медведи» одержала свою первую победу, уверенно обыграв местный клуб «Виктор» со счетом 21:27 (10:14). Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Чехов.

Это была вторая встреча подмосковных гандболистов со ставропольцами в этом сезоне. Ранее, в рамках OLIMPBET Суперлиги, «Чеховские медведи» уступили «Виктору» всего в один мяч в матче, прошедшем в сентябре. Однако на этот раз команда под руководством Владимира Максимова с первых минут захватила инициативу и со 2-й минуты начала наращивать свое преимущество.

Чеховцы во втором тайме поддержали достигнутый отрыв, не позволив соперникам вернуться в игру. В результате матч завершился с итоговым счетом 21:27 в пользу «Чеховских медведей», а лучшим игроком встречи был признан Дмитрий Павленко.

«Мы убрали расхлябанность, которую допустили в конце прошлой игры. Сегодня получилось отстоять в защите, хорошо сыграли вратари, и это дало возможность качественно отыграть в нападении. Хочу поблагодарить за это всю свою команду», — сказал линейный игрок команды «Чеховские медведи» Александр Ермаков.

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут на домашней арене в Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в городе Чехов 13 октября в 16:00, где в рамках OLIMPBET Суперлиги встретятся с волгоградским «Каустиком».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.