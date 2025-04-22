Гандболисты из Чехова в полуфинале Суперлиги чемпионата России

В Чехове, на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова, прошел второй матч четвертьфинала OLIMPBET Суперлиги чемпионата России по гандболу. Команда «Чеховские медведи» уверенно победила «Динамо Астрахань» с итоговым счетом 38:25, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С первых минут встречи хозяева захватили инициативу и удерживали лидерство на протяжении всей игры, демонстрируя мощную атакующую стратегию и надежную защиту. К перерыву разрыв в счете достиг внушительных одиннадцати мячей. Во второй половине матча «Чеховские медведи» продолжили наращивать свое преимущество, тогда как команда из Астрахани начал допускать множество ошибок. К середине второго тайма «Динамо» осталось без главного тренера: Георгий Заикин был дисквалифицирован за недовольство действиями судей.

Лучшими бомбардирами в составе «Чеховских медведей» стали Александр Котов и Александр Ермаков, каждый из которых забросил по 6 мячей в ворота соперника.

После матча линейный игрок команды из Чехова Александр Ермаков прокомментировал победу: «Итог такой, что первая игра немножко не удалась, провалили защиту и сделали много потерь. А во второй — учли все ошибки и вышли, показав хорошую игру. Вот и все».

«Чеховские медведи» проведут свой первый матч полуфинала на выезде, а ответная встреча состоится дома. Соперником подмосковной команды стал столичный ЦСКА, который одержал победу в серии четвертьфинальных игр над «Пермскими медведями».