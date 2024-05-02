Гандболисты из Чехова одержали первую победу в полуфинале Суперлиги

Удачный старт в борьбе за выход в финал чеховский гандбольный клуб начал с победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Итог встречи — 29:24 в пользу команды из Московской области.

Лучшим игроком и бомбардиром матча в составе «Чеховских медведей» был признан Александр Ермаков, который забросил восемь мячей в ворота «Зенита».

Первая полуфинальная игра «Чеховских медведей» прошла 1 мая на домашней арене соперников в Санкт-Петербурге. Ответный матч против петербуржцев пройдет в Чехове 8 мая в 19:00 на арене дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.