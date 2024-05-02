Гандболисты из Чехова одержали первую победу в полуфинале Суперлиги
Фото - © ГК "Зенит"
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел первую полуфинальную игру Суперлиги и одержал уверенную победу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Удачный старт в борьбе за выход в финал чеховский гандбольный клуб начал с победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Итог встречи — 29:24 в пользу команды из Московской области.
Лучшим игроком и бомбардиром матча в составе «Чеховских медведей» был признан Александр Ермаков, который забросил восемь мячей в ворота «Зенита».
Первая полуфинальная игра «Чеховских медведей» прошла 1 мая на домашней арене соперников в Санкт-Петербурге. Ответный матч против петербуржцев пройдет в Чехове 8 мая в 19:00 на арене дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.
Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
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