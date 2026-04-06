Гандболистки Звезды из Подмосковья выиграли бронзу Кубка России

Женская гандбольная команда «Звезда» из Звенигорода стала бронзовым призером Кубка России. В матче за третье место подмосковные спортсменки обыграли «Астраханочку» со счетом 29:25, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча за бронзу прошла в напряженной борьбе. В первом тайме соперницы поочередно перехватывали инициативу, однако к перерыву «Звезда» вела с минимальным преимуществом — 15:14. Во второй половине матча команда из Подмосковья надежно сыграла в защите и эффективно реализовала моменты в атаке, что позволило довести игру до победы — 29:25.

Лучшим бомбардиром «Финала четырех» стала Ксения Закордонская, а Анастасия Пингачева получила титул лучшего игрока турнира. Вратарь Серафима Тиханова в матче за третье место отразила 31% бросков.

Эта награда стала для «Звезды» четвертой подряд бронзой Кубка России и 11-й медалью в истории выступлений клуба в турнире. Кроме того, команда впервые с 2022 года вновь поднялась на пьедестал Кубка страны. «Финал четырех» прошел 4–5 апреля 2026 года в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.