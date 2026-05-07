Гандболистки Подмосковья вышли в финал Высшей лиги

Команда «Звезда» – УОР из Подмосковья обыграла «Динамо-Синара-3» – УОР в ответном полуфинале Высшей лиги и вышла в финал турнира. Решающая встреча прошла 5 мая в Волгограде и завершилась со счетом 22:21, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ответном полуфинальном матче гандболистки «Звезды» – УОР (Звенигород) одержали победу над соперницами из Волгограда со счетом 22:21. Первая игра серии состоялась 29 апреля в Рузе и также завершилась в пользу подмосковной команды — 26:20.

По итогам двухматчевого противостояния «Звезда» – УОР выиграла серию со счетом 2:0 и обеспечила себе место в финале чемпионата России среди команд Высшей лиги.

В финале звенигородские гандболистки встретятся с командой «Ростов-Дон-2» – УОР, которая обыграла тольяттинскую «Ладу-2». Матчи за золотые медали пройдут 12 и 17 мая. Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.