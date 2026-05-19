Гандболистки из Звенигорода завоевали серебро чемпионата России

Команда «Звезда»-УОР из Звенигорода стала серебряным призером чемпионата России среди женских команд Высшей лиги. В финальной серии подмосковные спортсменки уступили «Ростову-Дону-2» по итогам двух матчей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале подопечные Гульфии Сайфулиной встретились с действующим чемпионом двух предыдущих сезонов — «Ростовом-Доном-2». Первый матч в Рузе завершился вничью со счетом 24:24. Ростовчанки сравняли счет за мгновение до финальной сирены.

Ответная игра прошла 17 мая в Ростове-на-Дону. В первом тайме хозяйки несколько раз отрывались на три мяча, однако звенигородские гандболистки сокращали отставание. К перерыву счет составил 12:11 в пользу «Ростова-Дона-2». За десять минут до конца встречи на табло была ничья, но в решающем отрезке сильнее оказались хозяйки площадки — 9:7. Итоговый счет матча — 29:27. Бронзу завоевала тольяттинская «Лада-2».

Лучшим бомбардиром финальной встречи стала Анастасия Корнейчук из «Звезды»-УОР, забросившая восемь мячей. По шесть голов на счету Анастасии Медковой и Анастасии Пингачевой.

Чемпионат России среди женских команд Высшей лиги является вторым по значимости дивизионом отечественного гандбола. «Звезда»-УОР впервые с сезона 2020/21 завоевала медали турнира. На пути к финалу команда обыграла «Ставрополье» в четвертьфинале и «Динамо-Синара-3» из Волгограда в полуфинале. Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.