Гандболист из Королква победил на соревнованиях в составе сборной Подмосковья

Гандболист из Королева победил на соревнованиях в составе сборной Подмосковья. Спортсмен спортивной школы олимпийского резерва «Королев» Арсений Клименко в составе сборной команды Московской области успешно выступил на Всероссийских соревнованиях по гандболу среди юношей до 16 лет в сезоне 2024–2025 годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сборная Московской области показала отличный результат, одержав три победы в трех матчах, что позволило команде занять первое место и выйти в полуфинал, который запланирован на март 2025 года.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне команда, состоявшая из спортсменов 2010 года рождения, заняла третье место, завоевав бронзовые медали. Команда продолжает уверенно двигаться вперед, и теперь у них есть все шансы на успешное выступление в полуфинале. Желаем игрокам удачи и победы на предстоящем турнире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.