Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 13:22

Гала-матч звезд футбола и молодого поколения спортсменов прошел в Реутове

В Реутове состоялся грандиозный Гала-матч, посвященный 85-летию города и 30-летию спортивной школы «Приалит», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На главном футбольном поле округа собрались легенды отечественного футбола и выпускники прославленной школы, чтобы подарить зрителям настоящий праздник спорта. Юбилейная встреча завершилась со счетом 3:3.

На поле вышли такие звезды, как Ринат Дасаев, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Игорь Колыванов. Главным тренером команды мастеров стал легендарный Олег Романцев.

Им противостояла команда выпускников «Приалита», которую возглавил тренер Денис Бабак. Матч никого не оставил равнодушным — зрители увидели красивую игру, яркие моменты и искренние эмоции.

После финального свистка прошло вручение памятных подарков, фотосессия и автограф-сессия с легендами. Реутов в этот день еще раз доказал, что спорт — это гордость города и пример единства поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.