Футбольный турнир пройдет в Люберцах

Это второй турнир данной возрастной группы, который посвящен выдающимся личностям, чья жизнь и судьба неразрывно связана с люберецким футболом. Соревнования входят в график официальных мероприятий 2025 года Федерации футбола Люберец.

В турнире примут участие четыре команды: ФК «Люберцы», ФК «Электрон», ФК «Балятино» и ФК «Орбита».

Начало матчей в 11.00.

Виктор Юрьевич Пимушин родился 29 апреля 1955 года. Свой путь в футбол он начал в секции на стадионе «Орбита» города Дзержинский. До 1976 года выступал на первенствах Московской области и Люберецкого района за команды «Орбита» (г. Дзержинский), «Торпедо» (г. Люберцы), «Нива» (г. Дзержинский). Играл в таких командах, как: московское «Торпедо», воронежский «Факел», кемеровский «Кузбасс», калининградская «Балтика».

Следующий ветеранский турнир данной возрастной группы пройдет 31 мая на стадионе «Электрон». Он будет посвящён памяти ветеранов футбола поселка Красково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.