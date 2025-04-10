Футбольный клуб «Люберцы» стал победителем благотворительного турнира «ZA СВОих»

Футбольный клуб «Люберцы» стал победителем благотворительного турнира по футболу «ZA СВОих». Соревнования проводились по круговой системе, борьбу за чемпионство вели команды из Люберец, поселка Красково, городских округов Лыткарино, Балашиха и Раменский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На средства, собранные от вступительных взносов клубов-участников, будет закуплена гуманитарная помощь для новых регионов России.

«К нам обратились представители благотворительного фонда «Чужих детей не бывает» и попросили закупить спортивный инвентарь для футбольной команды «Македонка» из Володарского района ДНР. Команда выступает во второй группе чемпионата Мариуполя. Закупим для футболистов мячи, фишки, манишки, форму для игроков», — рассказал президент федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Также, по его словам, гуманитарный груз будет передан в Зарянский сельский Дом культуры. Для учреждения закупят ракетки для бадминтона и другой спортинвентарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.