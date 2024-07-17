Футбольный клуб «Химки» провел открытую тренировку для болельщиков

Футболисты клуба городского округа Химки провели открытую тренировку для болельщиков. Встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР РПЛ на стадионе «Родина». Болельщики задали вопросы игрокам, сделали фото на память и получили автографы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Футболисты провели традиционную разминку, а также выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости, в свою очередь, подготовили плакаты и на протяжении всей тренировки поддерживали игроков кричалками. Все болельщики успели сделать фотографии, получить автографы и дать наставления на новый сезон в Российской Премьер Лиге.

«Любовь к футболу у меня появилась после чемпионата мира в России. Мне было около восьми лет, когда он начался и я наблюдал за игрой сборной нашей страны. Именно ей я и вдохновился. Команду „Химки“ выбрал, потому что это команда моего родного города, живу тут с рождения. На чемпионате России буду болеть за нее. Мой любимый игрок — Сергей Воротынов, потому что он достаточно перспективный», — поделился болельщик «Химок» Егор Самородов.

Напомним, что футбольный клуб «Химки» вернулся в МИР РПЛ после победы над командой «Черноморец» из Новороссийска со счетом 2:1 в МЕЛБЕТ‑Первой Лиги. Красно‑черные второй раз в истории стали победителями Первой лиги. Первый раз «Химки» выиграли чемпионат в 2006 году.

«Команда физически готова к игре. С каждой неделей все качественнее становятся наигровки, взаимодействие друг с другом. С каждым днем мы прибавляем и к сезону постараемся выдать свой максимум», — поделился новый игрок «Химок» Антон Заболотный.

Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом чемпионата и Fonbet Кубка России. Он сменил главного тренера и подписал большую группу новичков. Вместо неожиданно отправленного в отставку Андрея Талалаева «Химки» возглавил испанец Франк Артига — это новое имя в высшем дивизионе чемпионата.

Ближайший матч нового сезона пройдет 21 июля в 20:00. На стадионе «Арена Химки» красно-черные встретятся с «Динамо» из Махачкалы. Приобрести билеты на матч первого тура МИР РПЛ можно на сайте tickets.fckhimki.com. На матч потребуется Карта болельщика.