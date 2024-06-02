Футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!» прошел в Домодедове

Первый фестиваль футбола «ЦСКА – все сюда!» состоялся в городском округе Домодедово на стадионе «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Стадион «Авангард» в Домодедове одна из ведущих футбольных локаций во всей Московской области. Здесь работают прекрасные спортивные школы, здесь проводит свои домашние матчи профессиональный футбольный клуб «Велес». Сегодня проходит первое совместное мероприятие после подписания партнерских соглашений между ПФК ЦСКА и пятью спортивными школами Московской области. Представители столичной команды проводят футбольные мастер-классы и тестирование юных футболистов. Уверен, что в вопросах развития футбола у Домодедова не будет проблем», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

​В рамках фестиваля скауты ЦСКА провели просмотр юных подмосковных футболистов 2015 и 2016 годов рождения. Работники профессионального футбольного клуба провели тестирование на быстроту, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. Кроме того, спортсмены провели несколько матчей в формате 3 на 3 и поучаствовали в футбольных челленджах. Все участники получили электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных появился шанс заниматься в академии ЦСКА и СШОР «Олимп».

​Разминку и мастер-класс для всех юных футболистов провел трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России Алан Дзагоев.

​Также в открытии первого фестиваля приняли участие: министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, глава Агенства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель гендиректора по спортивным вопросам ПФК ЦСКА Евгений Шевелев, директор департамента физкультуры и массового спорта Министерства спорта России Максим Уразов, и врио главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

​Все посетители мероприятия могли взять автограф у Алана Дзагоева, сфотографироваться с Кубком УЕФА, посмотреть на выступление профессиональных футбольных фристайлеров, а также посетить игровую зону с PlayStation, ярмарку российских брендов и павильон здоровья, где можно было пройти экспресс диагностику.

​Также в ходе спортивного события глава регионального минспорта Алексей Перовторжественно вручил подмосковным спортсменкам Марии Егоровой и Анастасии Черненок удостоверения и номерные значки мастера спорта международного класса России по универсальному бою.

​Следующий фестиваль футбола пройдет в Одинцово, 15 июня. В соревновательной части примут участие ребята 2013 и 2014 годов рождения. Для участия нужно пройти обязательную регистрацию по ссылке.

​Мероприятие может посетить любой желающий, регистрироваться для этого не нужно. Фестиваль начнется в 10:00, сбор участников — с 9:00 по адресу: Центральный стадион г. Одинцово, Бульвар Любы Новоселовой, 19.

Ранее ПФК ЦСКА заключил соглашения с пятью спортивными школами Московской области: МАУ ДО «Центральная спортивная школа №1» (Наро-Фоминский г.о.), МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва Олимп» (г.о. Домодедово), МБУ ДО СШ г. Одинцово, МБУ ДО БГО «СШОР» (Богородский г.о.) и МАУ ДО «Спортивная школа Орион» (г.о.Балашиха).

​Первый фестиваль футбола «ЦСКА – все сюда!» прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».