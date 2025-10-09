Футбольный агент назвал глупым ограничение на легионеров в Кубке России

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Metaratings.ru раскритиковал идею возможного запрета на участие зарубежных футболистов (легионеров) в Кубке России. До этого на встрече с руководством ассоциации спорткомментаторов министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву предложили запретить легионерам участвовать в Кубке России, тот отметил, что инициатива его заинтересовала, и ее могут проработать.

Юридически подобные действия воплотить в жизнь невозможно. Зарубежные игроки могут пожаловаться в УЕФА и ФИФА. Там укажут, что им запрещают играть в определенном турнире, отметил Селюк.

«Получится, что это дискриминация по национальному признаку», — подчеркнул футбольный агент.

Селюк не считает, что российские спортивные власти согласятся на подобное. Предложение он назвал «глупостью».

До этого Дегтярев рассказал, что в РФ могут ужесточить ограничение на легионеров в РПЛ. В заявке клуба на матч будут находиться только 10 зарубежных игроков. На поле выйдут только пять.

Текущий лимит — схема «13+8». Ужесточать ограничения собираются с сезона 2026–2027 годов.

