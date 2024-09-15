Футбольные клубы в РФ хотят обязать переводить средства на помощь бойцам СВО

Общественников возмутили недавние крупные траты ФК на трансферы — это десятки миллионов евро. Например, «Спартак» заплатил 14 млн евро за полузащитника из Аргентины Эсекьеля Барко, а «Зенит» за несколько месяцев потратил около 43 млн евро. При этом ни один из клубов не заявлял об оказании помощи фронту.

Председатель движения Ильдар Резяпов заявил, что нужно срочно прекращать «футбольный пир во время войны».

«Миллионы на каких-то заморских футболистов, а что для наших парней, защищающих Родину? Что за отношение такое? Вместо того чтобы набивать карманы и транжирить деньги на иностранных игроков, давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО!» — заявил Резяпов.

По его словам, настоящий патриотизм выражается в реальных делах, а не в покупках иностранных игроков. Такую идею нужно донести до каждого футбольного клуба, если те сами этого не поняли.

Так, по мнению общественников, следует обязать клубы РПЛ перечислять средства на нужды военнослужащих в зоне спецоперации: техсредства, лекарства и т. д. Может быть установлена минимальная доля от трансферных сделок. Кроме того, возможна обязательная поддержка семей погибших и пострадавших бойцов СВО.

Подобная инициатива урежет чрезмерные траты ФК на иностранных игроков, а еще усилит их ответственность перед обществом.