Футбольная команда «Метеор» из Жуковского заняла пятое место в лиге Б-2

Жуковчане набрали 16 очков, приняв участие в 10 матчах. На данный момент в турнире 2025 года группы Б-2 объявлен перерыв до августа. Лидерами турнира являются Бронницы, Люберцы и Зарайск. От Бронниц жуковских футболистов отделяет 6 очков. Между тем, в этом году, после летнего перерыва, у спортсменов из наукограда еще есть возможность побороться за лидерские места.

Напомним, что после двадцатилетней паузы на базе спорткомплекса «Метеор» в 2024 году в городском округе Жуковский вновь была сформирована футбольная команда «Метеор». В 2024 году жуковские футболисты стали четвертыми в турнирной таблице лиги Б-2, уступив третье место команде из Орехово-Зуево ФК «Знамя труда-2», проиграв со счетом 0-2.

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