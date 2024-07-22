Футбольная команда «Металлург» из Видного отметила свой юбилей

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Видновская футбольная команда «Металлург-Видное» отметила свой юбилей — 55 лет. По этому случаю в Ленинском округе состоялся турнир ветеранов футбола, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы играли на первенстве России среди ветеранов, занимали третьи и первые места. Потом ездили на товарищеские игры в другие страны — Польшу, Венгрию, Словакию», — приводятся в сообщении слова начальника футбольной команды ветеранов «Металлург» Владимира Кузнецова.

Уточняется, что на поле в этот день встретились команды «Металлург» и «Перегар». Мероприятие прошло в рамках фестиваля ветеранов футбола. Всего запланировано три таких тура.

«С самого раннего детства мы здесь всегда играли после школы, сначала занимались уроками, а потом сразу бежали на стадион. На этом стадионе прошло мое детство», — поделился один из игроков футбольной команды ветеранов «Металлург» Борис Зубов.

В честь юбилея команды «Металлург» сотрудники историко-культурного отдела ДК «Видное» организовали фотовыставку, которая была посвящена истории многолетней команды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.