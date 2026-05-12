Футболисты СШОР Химок выиграли два матча ЮФЛ 9 мая

Футболисты спортивной школы олимпийского резерва Химок 9 мая одержали две победы в седьмом туре Юношеской футбольной лиги. Команды 2011 и 2010 годов рождения обыграли сверстников из Орла. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми на поле вышли игроки 2011 года рождения. Химчане обыграли текущего лидера турнира — команду из Орла — со счетом 4:2. Дубль оформил Максим Руденко, по одному мячу забили Егор Хабаров и Астимир Курбанов.

Победу одержала и старшая команда СШОР Химок 2010 года рождения. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу подмосковных футболистов.

Во время игр прошла акция «Бессмертный полк». Участники почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Завершился день возложением цветов к монументу в сквере Марии Рубцовой, где спортсмены, тренеры и болельщики отдали дань уважения павшим.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.