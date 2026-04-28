Футболисты Солнечногорска завоевали серебро Кубка Москвы по футзалу

Команда спортивной школы № 1 из Солнечногорска стала серебряным призером Кубка Москвы по футзалу среди игроков 2014–2015 годов рождения. Финал прошел в ФОКе «Авангард», где хозяева уступили клубу «Развитие» из Видного со счетом 2:3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальный матч сезона 2026 года состоялся в Солнечногорске. В решающей игре встретились футболисты СШ № 1 и команда «Развитие» из Видного. В упорной борьбе хозяева площадки уступили один мяч — встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Счет на первой минуте открыл полузащитник СШ № 1 Артем Горелышев. На 27-й минуте капитан Борис Сивоконь забил второй мяч в ворота соперника. Игрок «Развития» Андрей Слесарев оформил хет-трик, отличившись на 26-й, 32-й минуте с пенальти и на 53-й минуте.

Главным судьей матча выступил Егор Силкин. В состав солнечногорской команды вошли Алексей Веркеев, Тимофей Курнев, Илья Абрамов, Михаил Байталюк, Артем Барский, Илья Волошин, Артем Горелышев, Никита Гуляев, Степан Дерябин, Александр Ищенко, Максим Лобусов, Армен Мшецян, Владимир Мясковский, Борис Сивоконь, Артем Ходоков и Максим Чапаев. Команду тренирует Игорь Ревякин.

«Игра проходила на равных, и солнечногорские ребята самоотверженно боролись до самого финального свистка. Спасибо им за волю к победе, подаренные эмоции, а тренеру и родителям — за подготовку и поддержку. Уверена, что впереди у наших футболистов еще много побед и достижений», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Организатором турнира выступила Московская федерация футбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.